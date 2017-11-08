Суд не принял иск Навального об отказах в согласовании митингов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы не принял иск блогера Алексея Навального к президенту Владимиру Путину в связи с отказами местных властей согласовывать митинги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Судья постановил, что иск "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства", отметила пресс-секретарь. По ее словам, из него не следует, что оспариваемые действия каким-либо образом затрагивают права, свободы и законные интересы истца.

Юрист Навального Иван Жданов ранее сообщал, что иск был подан в связи с многочисленными отказами властей согласовывать митинги. Жалоба касалась оспаривания действий и бездействий должностных лиц.

В МВД, в свою очередь, пояснили, что публичные мероприятия, запланированные Навальным, не состоялись в ряде городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) из-за отсутствия на них самого блогера. При этом в ведомстве отметили, что организаторы не утруждаются заранее информировать об отказе от мероприятия или делают это в последний момент.

Отмечалось, что при проведении подобных акций сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры безопасности, что приводит к увеличению нагрузки на личный состав и расходам бюджета.

На прошлой неделе член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал данные по числу разрешенных митингов Навального, свидетельствующие о том, что в период с 15 сентября большинство заявленных акций были согласованы, однако не состоялись из-за неявки организаторов.

Согласно подсчетам юриста, на 177 согласованных акций приходится всего 13 отказов. Так, только 16 сентября оппозиции разрешили провести акции сразу в 12 городах.