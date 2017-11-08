Суд не принял иск Навального об отказах в согласовании митингов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы не принял иск блогера Алексея Навального к президенту Владимиру Путину в связи с отказами местных властей согласовывать митинги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Юрист Навального Иван Жданов ранее сообщал, что иск был подан в связи с многочисленными отказами властей согласовывать митинги. Жалоба касалась оспаривания действий и бездействий должностных лиц.
В МВД, в свою очередь, пояснили, что публичные мероприятия, запланированные Навальным, не состоялись в ряде городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) из-за отсутствия на них самого блогера. При этом в ведомстве отметили, что организаторы не утруждаются заранее информировать об отказе от мероприятия или делают это в последний момент.
На прошлой неделе член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал данные по числу разрешенных митингов Навального, свидетельствующие о том, что в период с 15 сентября большинство заявленных акций были согласованы, однако не состоялись из-за неявки организаторов.
Согласно подсчетам юриста, на 177 согласованных акций приходится всего 13 отказов. Так, только 16 сентября оппозиции разрешили провести акции сразу в 12 городах.