С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил в размере около 15 миллионов рублей начальную стоимость продажи имущества бывшего бенефициара и председателя совета директоров банка Александра Гительсона, признанного банкротом и объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Установить начальную продажную цену земельного участка площадью 1 тысяча квадратных метров… в 881 тысячу рублей; земельного участка площадью 2,28 тысячи квадратных метров… в 2,2 миллиона рублей, земельного участка площадью 2,08 тысячи квадратных метров… в 1,83 миллиона рублей; здания жилого дома, незавершенного строительством, площадью 342 квадратных метра… в 5,67 миллиона рублей; здания хозяйственного блока… в 570 тысяч рублей; здания двухэтажного гостевого дома с зимним задом и бассейном… в 3,95 миллиона рублей", — говорится в резолютивной части соответствующего определения суда.

Как уточняется в этом судебном акте, все имущество экс-банкира, подлежащее реализации в рамках дела о банкротстве, находится в деревне Малые Горки Ломоносовского района Ленинградской области.

В апреле 2016 года суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества, которая в мае продлена на шесть месяцев, до 23 ноября. В рамках этого дела в реестр требований кредиторов бывшего банкира включена, в частности, задолженность перед комитетом финансов Ленинградской области на 1,5 миллиарда рублей. Гительсон контролировал ряд банков, в том числе Выборг-банк, Уральский трастовый банк и сербский банк "Баня Лука".

Ранее Гительсон был осужден на 3 года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. Выйдя на свободу, он уехал в Австрию. Как сообщало ГСУСК по Петербургу, в июле 2017 года Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В начале октября Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление об его заочном аресте.