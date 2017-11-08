С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил в размере около 15 миллионов рублей начальную стоимость продажи имущества бывшего бенефициара и председателя совета директоров банка Александра Гительсона, признанного банкротом и объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Как уточняется в этом судебном акте, все имущество экс-банкира, подлежащее реализации в рамках дела о банкротстве, находится в деревне Малые Горки Ломоносовского района Ленинградской области.
Ранее Гительсон был осужден на 3 года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. Выйдя на свободу, он уехал в Австрию. Как сообщало ГСУСК по Петербургу, в июле 2017 года Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В начале октября Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление об его заочном аресте.