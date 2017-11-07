Колокольцев рассказал о задержании членов этнических группировок

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о выявлении 150 этнических группировок и задержании 800 их участников, среди которых и лидеры этих формирований.

"В текущем году подразделениями по борьбе с этнической преступностью было выявлено 150 таких группировок. 800 лидеров и активных участников привлечены к уголовной ответственности", — сказал Колокольцев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос об оправданности создания подразделения по борьбе с этнической преступностью.

Глава МВД отметил, что работа этого подразделения имеет свои сложности: "Надо понимать, что организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях".

Также Колокольцев сообщил о задержании весной уроженца Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ, — ред.) и подготовкой теракта возле одной из станций московского метрополитена с использованием автомобиля "Камаз". Сейчас задержанный в Химках мужчина находится под стражей, по его делу идет следствие, сказал министр.