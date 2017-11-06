Следователи назвали основные версии крушения вертолета в Татарстане

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи рассматривают четыре основные версии крушения вертолета в Татарстане: технические неисправности, ошибка пилота, некачественное топливо и плохая погода, сообщается на сайте СК РФ в понедельник.

Ранее МЧС сообщало, что в понедельник утром в республике потерпел крушение вертолет Bell 407 с бортовым номером RA 01927, пилот погиб.

СК сообщает, что вертолет вылетел из аэропорта Казани и направлялся в поселок Смышляевка в Самарской области. Вертолетом управлял пилот 1974 года рождения. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, а также представители Росавиации, МАК и спасатели МЧС.

"Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия", — отмечается в сообщении.

Приволжское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".