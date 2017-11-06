Под Казанью при падении вертолета погиб человек

МОСКВ, 6 ноя – РИА Новости. Один человек погиб при падении вертолета "Bell 407" Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пилот воздушного судна погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет вылетел из Казани в направлении Смышляевки Самарской области

По данным ГУ МЧС по Татарстану, разбившийся вертолет принадлежащий "АК Барс Аэро", номер РА 01927.

К ликвидации последствий происшествия привлекались: 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 4 единицы техники