СК возбудил дело после пожара в бытовке в Москве, где погибли шесть человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту пожара в бытовке в Москве, при котором погибли шесть человек и один пострадал, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По данным следствия, около 2.40 (мск) был ликвидирован пожар в одном из бытовых строений, расположенных вблизи станции "Москва – Бутырская Товарная" Савеловского направления Московской железной дороги. На месте происшествия были обнаружены тела шестерых погибших, личности которых в настоящее время устанавливаются. Одному из пострадавших удалось спастись, он доставлен в медучреждение с ожогами 30% поверхности тела.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности потерпевшими, добавила Марковская.