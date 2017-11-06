СК возбудил дело после пожара в бытовке в Москве, где погибли шесть человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту пожара в бытовке в Москве, при котором погибли шесть человек и один пострадал, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" по факту смерти шести человек в результате пожара", — сказала она.

По данным следствия, около 2.40 (мск) был ликвидирован пожар в одном из бытовых строений, расположенных вблизи станции "Москва – Бутырская Товарная" Савеловского направления Московской железной дороги. На месте происшествия были обнаружены тела шестерых погибших, личности которых в настоящее время устанавливаются. Одному из пострадавших удалось спастись, он доставлен в медучреждение с ожогами 30% поверхности тела.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности потерпевшими, добавила Марковская.