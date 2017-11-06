В Москве после пожара в бытовке обнаружили тела шести погибших

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один пострадавший, а также тела шестерых погибших при пожаре в бытовке на севере Москвы обнаружены при проведении аварийно-спасательных работ, заявил в эфире телеканала "Россия 24" начальник 22 пожарно-спасательного отряда Москвы Сергей Балунин.

МЧС ранее сообщило, что пожар произошел в бытовке близ железнодорожных путей на севере Москвы.

"В ходе тушения и проведения аварийно-спасательных работ в бытовом строении были обнаружены тела шести погибших в результате пожара и один пострадавший", — сказал Балунин.

По его словам, пострадавший доставлен в институт имени Склифосовского с термическими ожогами.