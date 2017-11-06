СК начал проверку после гибели людей при пожаре в бытовке на севере Москвы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели людей при пожаре в бытовке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

МЧС ранее сообщило, что пожар произошел в бытовке близ железнодорожных путей на севере Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, погибли шесть человек

По данным следствия, на месте происшествия были обнаружены тела 5 мужчин и 1 женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются. Одному из пострадавших удалось спастись.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", — сказали в ведомстве.