В Петербурге девушка ударила кондуктора автобуса молотком по голове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Пьяная 17-летняя девушка в Санкт-Петербурге ударила кондуктора автобуса аварийным молотком по голове в ответ на требование оплатить проезд, сообщает городское главное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел вечером в субботу.

"На территории Красногвардейского района поздно вечером 4 ноября в автобусе подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на требование кондуктора, 66-летней женщины, оплатить проезд нанесла ей удар аварийным молотком по голове", — говорится в сообщении.

Кондуктор с травмой головы "в удовлетворительном состоянии" была госпитализирована, отмечают в ведомстве.

Как добавили в следственном управлении, девушка пыталась скрыться, однако была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".