В Москве эвакуировали еще три торговых центра после звонков о "минировании"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Порядка 2,5 тысяч человек эвакуировали в воскресенье днем из торговых центров "Таганский пассаж", "Аркадия" и "Гудзон" в двух районах Москвы из-за анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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"После звонков с угрозами взрыва из торгового центра "Гудзон" на Каширском шоссе эвакуировали одну тысячу человек, еще около тысячи из ТЦ "Аркадия" в Большом Овчинниковском переулке. Свыше 300 человек эвакуировали из "Таганского пассажа" на улице Таганской", — сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители также проверяют информацию после анонимных звонков о "минировании" в кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте и в торговом центре "Галерея Аэропорт" на Ленинградском проспекте.
На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.