В Москве проверяют информацию о "минировании" трех торговых центров

Сотрудники Главного управления министерства внутреннних дел РФ (ГУ МВД) по г. Москве. Архивное фото

Сотрудники Главного управления министерства внутреннних дел РФ (ГУ МВД) по г. Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о "минировании" сразу трех торговых центров в двух районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Поступила информация с угрозами взрывов в торговых центрах "Галерея-Атлантик", "Дисконт" в Южном административном округе и ТЦ "Атриум" в Центральном административном округе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники экстренных служб уже приступили к проверке помещений торговых центров.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.