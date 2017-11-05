В Москве проверяют информацию о "минировании" трех торговых центров

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о "минировании" сразу трех торговых центров в двух районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По его словам, сотрудники экстренных служб уже приступили к проверке помещений торговых центров.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.