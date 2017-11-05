МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следственный комитет РФ направил в Генпрокуратуру материалы дела в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы, после утверждения обвинительного заключения дело может быть направлено в суд в Коми для рассмотрения по существу, сообщил в воскресенье РИА Новости его адвокат Вячеслав Леонтьев.
Он отметил, что у прокуратуры после получения материалов есть 10 дней. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
"По словам следователя, если прокуратура утвердит, то его направят для рассмотрения по существу в Коми", — пояснил адвокат.
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