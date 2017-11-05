В Москве из двух "заминированных" торговых центров вывели 11 тысяч человек

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (275)

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 11 тысяч человек эвакуировали в воскресенье днем из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" в Москве после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"Из торгового центра "Европейский" на площади Киевского вокзала и "Дисконт" на улице Орджоникидзе после угрозы взрывов выведено 11 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители проверяют все помещения торговых центров.

Ранее источник агентства сообщал, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" сразу трех торговых центров в двух районах Москвы — "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и ТЦ "Атриум" в Центральном административном округе.