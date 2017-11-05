В Москве из двух "заминированных" торговых центров вывели 11 тысяч человек

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Порядка 11 тысяч человек эвакуировали в воскресенье днем из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" в Москве после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
9.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.0%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По его словам, правоохранители проверяют все помещения торговых центров.
Ранее источник агентства сообщал, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" сразу трех торговых центров в двух районах Москвы — "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и ТЦ "Атриум" в Центральном административном округе.