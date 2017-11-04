Погибшие при крушении Ми-8 ученые не должны были лететь этим рейсом

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Трое погибших при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена ученых изначально не должны были лететь этим рейсом, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков. По его словам, научные сотрудники не могли добраться из поселка Пирамида в Баренцбург на катере и летевший в этом направлении вертолет решил их "подбросить".
Желязков объяснил, что вертолет выполнял рейс по заявке компании "Арктикуголь". Он должен был доставить 15 работников "Артикугля" из Баренцбурга в поселок Пирамида, а потом полететь обратно.
Ученые же, по его словам, должны были забрать научные приборы. Изначально планировалось, что они будут добираться до Пирамиды и обратно водным транспортом, но погода испортилась. "Поэтому было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками "Арктикугля", потому что были свободные места", — пояснил собеседник.
Вертолет Ми-8 пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Спустя три обломки машины были обнаружены в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, а 30 октября неподалеку от места крушения нашли тело одного погибшего. Фюзеляж вертолета подняли на поверхность 4 ноября, но других тел не обнаружили.