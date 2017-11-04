Погибшие при крушении Ми-8 ученые не должны были лететь этим рейсом

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Трое погибших при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена ученых изначально не должны были лететь этим рейсом, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков. По его словам, научные сотрудники не могли добраться из поселка Пирамида в Баренцбург на катере и летевший в этом направлении вертолет решил их "подбросить".

Ранее сообщалось, что губернатор архипелага Шпицберген проведет проверку, соблюдала ли "Конверс Авиа" летное законодательство. По данным телекомпании NRK, у авиаперевозчика было разрешение на транспортировку шахтеров, но не ученых. Желязков отметил, что рейс не был коммерческим, поэтому разрешение не требовалось.

Желязков объяснил, что вертолет выполнял рейс по заявке компании "Арктикуголь". Он должен был доставить 15 работников "Артикугля" из Баренцбурга в поселок Пирамида, а потом полететь обратно.

Ученые же, по его словам, должны были забрать научные приборы. Изначально планировалось, что они будут добираться до Пирамиды и обратно водным транспортом, но погода испортилась. "Поэтому было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками "Арктикугля", потому что были свободные места", — пояснил собеседник.

Обратно вертолет тоже летел с учеными, добавил Желязков. Он еще раз подчеркнул, что ученые оказались на борту вертолета, потому что не могли добраться до Пирамиды по воде.

Вертолет Ми-8 пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Спустя три обломки машины были обнаружены в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, а 30 октября неподалеку от места крушения нашли тело одного погибшего. Фюзеляж вертолета подняли на поверхность 4 ноября, но других тел не обнаружили.