В Амурской области завели дело после исчезновения главы поселка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноя — РИА Новости. СУСК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения жителя поселка Новобурейский, возбуждено дело по статье "Убийство".

По данным региональных СМИ, речь идет о главе поселка Андрее Новокрещенове.

"Второго ноября 2017 года безвестно исчез 39-летний житель поселка Новобурейский Бурейского района Амурской области. По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", — сообщает СУСК РФ по Амурской области в субботу.

По данным ведомства, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего и обстоятельств его исчезновения. Для оказания организационной и практической помощи на месте происшествия также работают сотрудники отдела криминалистики СУ СК России по региону.

По информации местных СМИ, Новокрещенов не вернулся домой 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим 3 ноября на федеральной трассе "Амур" в районе села Долдыкан Бурейского района.

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в свою очередь сообщает, что на поиски 39-летнего жителя поселка Новобурейский в субботу из Благовещенска в Бурейский район направилась группа спасателей Амурского поисково-спасательного отряда.

"В составе группы 10 спасателей с необходимым для поисков снаряжением, два кинологических расчета. На месте будет организовано взаимодействие с администрацией Бурейского района, полицией и другими оперативными службами",- сообщает МЧС.