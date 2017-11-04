Комитет защиты журналистов призвал освободить депутата Рудникова

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов призывает освободить калининградского издателя и депутата Игоря Рудникова, который был арестован судом по обвинению в вымогательстве, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе организации.

"Мы призываем российские власти немедленно освободить Игоря Рудникова и снять все обвинения против него", — заявила координатор программ комитета Нина Огнянова.

По ее словам, организация также призывает расследовать жалобы Рудникова на избиение во время задержания.

Районный суд Калининграда избрал меру пресечения для депутата калининградской областной думы и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова в виде содержания под стражей до 1 января 2018 года.

Как сообщили ранее в суде, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве является руководитель регионального следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала 50 тысяч долларов за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.

Ранее в пятницу представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал освободить Рудникова на период следствия.

Вместе с Игорем Рудниковым был задержан бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Следствие полагает, что Дацышин был посредником при передаче денег Рудникову. Дацышин в своих показаниях в суде частично подтвердил свою причастность к этому делу. Суд назначил для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 января 2018 года.

В среду журналист "Новых колес" Юрий Грозмани сообщал, что правоохранители провели операцию в редакции газеты, более 10 человек в камуфляже ворвались в помещение редакции, провели обыск. Журналист добавил, что были изъяты все документы и жесткие диски компьютеров. Рудникова допрашивали, а после того как ему стало плохо, госпитализировали. Как сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов, редакция калининградской газеты "Новые колеса" продолжила работу после обысков, и "никто не запрещает выпуск газеты".

В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне обеспокоены ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя Игоря Рудникова и берут это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации".

Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе.