В Дагестане проверят сообщения о поборах с дальнобойщиков на таможне

МАХАЧКАЛА, 3 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил проверить информацию СМИ о проблемах на таможенном терминале на границе с Азербайджаном, якобы связанных с незаконными поборами с дальнобойщиков, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном правительстве.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на дальнобойщиков из Дагестана и Азербайджана сообщил о больших очередях у таможенного терминала "Виадук" в Магарамкентском районе и незаконных сборах со стороны сотрудников фитосанитарной и таможенной служб.

"В связи с данной информацией руководитель республики Владимир Васильев поручил врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазану Джафарову разобраться и доложить о ситуации на вышеназванном участке российско-азербайджанской границы", — говорится в релизе.

По данным регионального правительства, главная цель проверки — снять напряжение на пункте пропуска, обеспечить стабильную и законную деятельность всех сторон и не допустить длительного простоя грузоперевозчиков, многие из которых транспортируют скоропортящиеся продукты питания.