Прокуратура отметила рост числа нарушений на водном транспорте в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Прокуратура отметила рост числа нарушений на водном транспорте Санкт-Петербурга, это связывают с увеличением числа проверок, заявил журналистам в пятницу Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся Второй открытый форум Северо-Западной транспортной прокуратуры "Права пассажиров водного транспорта и экологические проблемы водных объектов". В форуме приняли участие сотрудники транспортной прокуратуры, управления МВД на транспорте по СЗФО, департамента Росприроднадзора по СЗФО, МЧС, городской администрации.

По словам Колесова, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2016 году на объектах водного транспорта было выявлено более 800 нарушений, в то же время за истекший период текущего года — уже 900. В целом на территории, поднадзорной Северо-Западной транспортной прокуратуре, в 14 субъектах СЗФО и Центрального федерального округа в текущем году выявлено около трех тысяч нарушений.

"Количество выявленных нарушений в сфере водного транспорта возросло. Это, прежде всего, обусловлено частотой наших проверок, проведением организационных мероприятий", — сказал журналистам Колесов.

По словам прокурора, на форуме был озвучен ряд предложений, большая часть которых касалась несовершенств законодательства. Так, прокурор отметил, что штрафные санкции за нарушения в сфере водного транспорта, в отличие дорожного движения, минимальные. Кроме того, по его словам, необходимо улучшить взаимодействие между всеми контролирующими и правоохранительными органами, поскольку сейчас судовладельцев проверяет "достаточно много контролирующих органов".

На форуме также обсуждалось введение ограничений на движение аквабайков на реках и каналах Санкт-Петербурга, в частности в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.