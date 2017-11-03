Следствие выяснило, как отдыхал полковник Захарченко

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Скандально известный полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко любил хорошо поесть и отдохнуть за границей на широкую ногу – например, в ходе одной из поездок в США он потратил 340 тысяч долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам источника, значительные расходы на досуг свидетельствуют о не вполне законной деятельности Захарченко.

"Согласно выписке с банковских счетов гражданской жены Захарченко, крупные расходы они несли в период зарубежных поездок. Так, в ноябре 2012 года они летали в Дубай и потратили 19 тысяч долларов, в августе 2013 — в Нью-Йорке, где потратили 340 тысяч долларов", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, чета Захарченко с 2007 по 2014 год посетила множество стран в качестве туристов – в том числе, Австрию, Германию, Египет, Швейцарию, Израиль, Испанию, США и даже Украину.

Помимо этого, полковник, отмечает источник РИА Новости, "достойно питался". Так, с 2015 по 2016 год в московских ресторанах "Ля Маре" он "из собственных денег оплатил счета на сумму более 3 миллионов рублей".

Кроме того, по данным следствия, владелец этой элитной сети ресторанов Меди Дусс делал ему крупные скидки, которые СК РФ считает формой взяток. Общая скидка, по подсчетам следствия, составила 3,5 миллиона рублей.

Сам Захарченко виновным себя не признает.

Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 миллиардов рублей: это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эти объекты, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.