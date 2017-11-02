Москвич требует от штаба Навального вернуть пожертвование в 50 тысяч рублей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москвич Михаил Костенко просит Савеловский суд Москвы обязать предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального вернуть 50 тысяч рублей, которые он пожертвовал на его президентскую кампанию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Иск принят к производству, досудебная подготовка по нему назначена на 17 ноября", — сказала пресс-секретарь. Иск заявлен к главе штаба Леониду Волкову, сам Навальный является третьим лицом.

В иске Костенко пишет, что пожертвовал Навальному 50 тысяч рублей, но затем узнал, что тот не может претендовать на пост президента России из-за судимости. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".