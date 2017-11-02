Менеджера "Роскосмоса" арестовали по делу о взяточничестве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал руководителя направления департамента стратегического планирования "Роскосмоса" Николая Ермоловича по подозрению во взяточничестве, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Николая Ермоловича с поличным при получении взятки в 21 тысячу долларов. Операция, по данным прессы, прошла неделю назад, 26 октября.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал Ежов. По словам пресс-секретаря, срок ареста установлен до 24 ноября.

На время заседания Ермолович находился в статусе подозреваемого. Предъявлено ли ему обвинение, пока неясно.

В "Роскосмосе" РИА Новости подтвердили задержание сотрудника, отметив, что госкорпорация содействует следствию. Задержание проводила ФСБ совместно со службой безопасности "Роскосмоса".

По данным СМИ, следствие подозревает Ермоловича в получении взятки за помощь одной компании в победе в конкурсе на поставку оборудования. Взятка якобы была разбита на несколько частей, одну из которых Ермолович, по мнению следствия, и пытался получить 26 октября.