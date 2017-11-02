В Петербурге украли двадцать тонн мяса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестные, напав на водителя и экспедитора, похитили из прицепа автомобиля 20 тонн мяса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Первого ноября около 13.30 на проспекте Непокоренных четверо злоумышленников нанесли телесные повреждения 34-летнему водителю и 26-летнему экспедитору, прибывшим на автомобиле "Вольво" с прицепом для разгрузки. В прицепе автомобиля находились 20 тонн мяса", — говорится в сообщении.

Нападавшие посадили водителя и экспедитора в автомобиль "Мерседес" и вывезли в лес. Автомобиль с прицепом без груза вскоре был обнаружен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.