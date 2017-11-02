Обвиняемых в хищениях при строительстве "Восточного" заключили под стражу

ХАБАРОВСК, 2 ноя — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд изменил меры пресечения двум фигурантам уголовного дела о хищении денег при строительстве космодрома "Восточный", оба они взяты под стражу, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

"Мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей изменена для бывшего главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана и главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина. Решение принято судом вечером в среду", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причину изменения меры пресечения.

По его словам, в настоящее время на судебных заседаниях заслушиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Юрий Хризман и Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, Михаил Хризман и Виктор Чудов в СИЗО. Рассмотрение дела в суде началось 5 мая 2016 года. За это время обвиняемым неоднократно продлевались сроки меры пресечения. Все заседания проходят в закрытом режиме.

По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при Спецстрое России и государственная корпорация "Роскосмос". Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.