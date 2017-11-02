Обвиняемых в хищениях при строительстве "Восточного" заключили под стражу

ХАБАРОВСК, 2 ноя — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд изменил меры пресечения двум фигурантам уголовного дела о хищении денег при строительстве космодрома "Восточный", оба они взяты под стражу, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.
Он не уточнил причину изменения меры пресечения.
По его словам, в настоящее время на судебных заседаниях заслушиваются свидетели.
Ранее сообщалось, что в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Юрий Хризман и Владимир Ашихмин находятся под домашним арестом, Михаил Хризман и Виктор Чудов в СИЗО. Рассмотрение дела в суде началось 5 мая 2016 года. За это время обвиняемым неоднократно продлевались сроки меры пресечения. Все заседания проходят в закрытом режиме.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при Спецстрое России и государственная корпорация "Роскосмос". Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.