В Калининграде второй раз за сутки эвакуировали здание мэрии

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудников и посетителей мэрии Калининграда, а также расположенного в этом же здании многофункционального центра эвакуировали из-за анонимного сообщения в бесхозном предмете уже второй раз за день, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что в Калининграде в среду кроме здания мэрии были эвакуированы региональная общественная палата, министерства образования и соцполитики, а также корпуса и общежития БФУ имени Канта и калининградского государственного технического университета. Студентов и преподавателей вуза попросили не толпиться у зданий и не создавать сложности для работы служб оперативного реагирования.