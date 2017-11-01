В Калининграде эвакуировали здания мэрии, университета, ОП и министерства

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудников и посетителей мэрии, Балтийского федерального университета (БФУ), общественной палаты и регионального министерства соцполитики эвакуировали в Калининграде.

"Объявлено об эвакуации из корпусов и общежитий университета. Администрация университета обращается с просьбой не толпиться рядом со зданиями корпусов и общежитий университета в течение шести часов, не создавать сложности для работы служб оперативного реагирования", — сообщила пресс-служба БФУ.

В пресс-службе мэрии Калининграда в свою очередь сообщили, что всех сотрудников и посетителей горадминистрации вывели из здания, объявив пожарную тревогу. Аналогичная ситуация — в здании общественной палаты и министерства социальной политики калининградского правительства.