В Москве подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-сотрудника уголовного розыска МВД РФ Вадима Шавлохова по делу о получении 100 тысяч долларов взятки от ОПГ Аслана Гагиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор требовал для подполковника 12 лет колонии общего режима со штрафом в 70-кратном размере взятки.
По версии СК РФ, в 2013 году Шавлохов, занимавший в тот момент должность оперуполномоченного по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД РФ, за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его ОПГ.
Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.
Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.