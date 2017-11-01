В Петербурге двух сотрудников МВД задержали за похищение человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Два оперуполномоченных Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте задержаны по делу о похищении человека, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

"По версии следствия, 2 августа 2017 года подозреваемые около автозаправочной станции, расположенной на территории Василеостровского района, напали на местного жителя, применили к нему насилие и наручники, после чего доставили на Детскую улицу, где потребовали за освобождение 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подозреваемые отпустили потерпевшего, после того как знакомый потерпевшего передал им часть требуемой суммы в размере 60 тысяч рублей.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). По местам жительства и работы подозреваемых были проведены обыски. В следственных действиях и оперативно-разыскных мероприятиях также участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.