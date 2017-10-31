В Петербурге оштрафовали учительницу, написавшую на лбу школьника "дурак"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Мировой суд в Петербурге во вторник назначил штраф в 1 тысячу рублей по административному протоколу об оскорблении учительнице школы №684, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Ранее в СМИ появились сообщения, что учительница начальных классов 684-й школы написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали "татуировки" маркером на руках. Проверкой прокуратуры данный факт был подтвержден. Руководство школы 28 сентября расторгло с учительницей трудовой контракт на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ: по инициативе работодателя за совершение аморального поступка.

Административный протокол по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление) рассмотрел мировой суд. Согласно санкции статьи, суд мог назначить учительнице штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

"Суд признал учительницу виновной в административном правонарушении и назначил минимальное наказание с учетом ее личности и смягчающих обстоятельств, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок", — сказала собеседница агентства, добавив, что прокуратура данным решением удовлетворена и вряд ли будет обжаловать.

Представительница надзорного ведомства ранее отмечала, что своими действиями учительница нарушила права учащегося, гарантированные ему Конституцией РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", требования должностной инструкции, оскорбила и унизила честь и достоинство ребенка в неприличной форме.