В Махачкале при взрыве газа погибли два человека

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Махачкале, сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Ранее главк МЧС по Дагестану сообщил, что при взрыве пострадали четыре человека, под завалами находится ребенок.

"В одном из частных домов поселка Новый Кяхулай Ленинского района города Махачкала произошел хлопок бытового газа, в результате которого 12-летняя девочка и 37-летняя женщина погибли, еще трое человек с ранениями госпитализированы", — говорится в сообщении СУ СК.

По факту взрыва проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.