В Махачкале при взрыве газа погибли два человека

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Махачкале, сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану.
"В одном из частных домов поселка Новый Кяхулай Ленинского района города Махачкала произошел хлопок бытового газа, в результате которого 12-летняя девочка и 37-летняя женщина погибли, еще трое человек с ранениями госпитализированы", — говорится в сообщении СУ СК.
По факту взрыва проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.