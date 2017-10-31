В Махачкале при взрыве бытового газа пострадали четыре человека

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Махачкале, под завалами находится ребенок, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"По уточненной информации, на месте взрыва произошло возгорание, имеются частичные разрушения дома. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из которых доставлены в РКБ, один ребенок находится под завалами. Ведутся поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлечены 62 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и пять единиц техники.