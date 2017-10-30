Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом под Владимиром

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области граждан Узбекистана переведены из реанимации в общую палату, им предстоят еще операции, сообщил РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.

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В начале октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Пострадавший ребенок был транспортирован в клинику в Москву, двое мужчин остаются во владимирской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пациентов готовят к выписке. Однако собеседник агентства уточнил, что пока рано об этом говорить.

"На этой неделе пациенты из Узбекистана были переведены из реанимации в общую палату, их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Пациентам предстоит еще сделать операции. Никаких сроков отправки в клинику Узбекистана владимирские медики не обозначают", — сказал представитель департамента.