Следствие просит отправить директора РАМТ Апфельбаум под домашний арест

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы отправить под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, задержанную по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", — сказала она.

Апфельбаум, по словам адвоката, предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину она не признает.

Ранее сообщалось, что Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", добавили в СК.