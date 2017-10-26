СК предъявил обвинение в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следствие предъявило директору РАМТ Софье Апфельбаум официальное обвинение в мошенничестве, 27 октября решится вопрос о мере пресечения, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.

По ее словам, 27 октября Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Версия следствия

По сообщению официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Апфельбаум задержали по подозрению в мошенничестве по делу "Седьмой студии". По версии следствия, она в сговоре с режиссером Кириллом Серебренниковым участвовала в хищении из бюджета не менее 68 миллионов рублей.

"Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", — сообщила Петренко.

В Российском академическом молодежном театре отказались комментировать эти сообщения до официального подтверждения информации.

"У нас нет еще официального подтверждения информации о задержании нашего директора по делу Кирилла Серебренникова", — сказал представитель театра.

Ранее Апфельбаум возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Дело "Седьмой студии"

По делу "Седьмой студии" проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Их обвиняют в мошенничестве и растрате государственных средств.

По версии следствия, для реализации проекта Серебренников создал некоммерческую организацию "Седьмая студия", "к работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Е. Воронову, Нину Масляеву и других".

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", "содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости".

"Затем они представляли данные планы в Министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная АНО "Седьмая студия" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия", — говорится в сообщении.

Согласно следствию, Серебренников также "поручал вышеуказанным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства", связанные с мероприятиями по проекту "Платформа".

"Под видом оплаты данных договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками", — заявили в СК.

Всего в результате преступных действий Серебренникова, по версии следствия, было похищено не менее 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Обыски и аресты

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Сначала следователи отправили в СИЗО экс-бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу взяли экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а Серебренникова поместили под домашний арест.

Позднее Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября ее также перевели под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.

Общественный резонанс

Российские публичные деятели не остались в стороне от происходящих событий. Свою поддержку Серебренникову высказал знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн. Он заявил, что не верит, что такой талантливый человек мог быть организатором хищения денежных средств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон считает преждевременным комментировать задержание известного режиссера Кирилла Серебренникова, но уверен, что и творческие люди не должны нарушать закон.

Российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов, в свою очередь, считает, что, если Следственный комитет России принял решение задержать режиссера Кирилла Серебренникова, значит, есть доказательства его вины. По словам Лимонова, если человек украл, то должен понести наказание, и неважно, какую должность он занимает.

Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин поручился перед Следственным комитетом за Серебренникова, попросив изменить ему меру пресечения. "Председатель СТД РФ А.А. Калягин обратился в Следственный комитет с личным поручительством в связи с задержанием художественного руководителя "Гоголь — центра" К.С. Серебренникова", — говорится в сообщении на сайте союза.