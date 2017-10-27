На севере Амурской области произошло землетрясение магнитудой 4,7

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Приамурье, эпицентр был в Зейском районе области, толчки ощущались на территории Магдагачинского и Зейского районов, сообщает ГУ МЧС по Амурской области в пятницу.

Информация о землетрясении поступила в оперативно-дежурную смену ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области" в 3.00 (21.00 мск).

"По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала РАН Геодезической службы РАН, приборами учета зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 тысяч метров с магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находится в Зейском районе в 98 километрах юго-восточнее города Зея", — сообщает региональный главк МЧС, уточняя, что сейсмособытие ощущалось на территории Магдагачинского и Зейского районов, до 3 баллов.

Населенные пункты в этих районах области обследуют рабочие группы местных администраций.

"По предварительной информации, жертв и разрушений в населенных пунктах нет",- уточняет ГУ МЧС по Амурской области.