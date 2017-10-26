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Происшествия

В Дагестане задержали двух женщин, которые вернулись из Сирии с детьми

16:1926.10.2017
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© РИА Новости / NewsTeamПерейти в фотобанкСотрудники полиции Дагестана. Архивное фотоСотрудники полиции Дагестана. Архивное фото
© РИА Новости / NewsTeam
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ГРОЗНЫЙ, 26 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Дагестана задержали двух жительниц республики, которых в составе группы спасенных из Сирии женщин и детей доставили в субботу спецрейсом из Хмеймима в Грозный, сообщила РИА Новости в четверг член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. По утверждению источника в правоохранительных органах Дагестана, это необходимо для легализации пребывания женщин в РФ.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В субботу спецрейсом из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 21 человека: 7 женщин и 14 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. Это жители Чечни, Дагестана и Красноярского края. Представитель центра по борьбе с экстремизмом МВД Чечни рассказал РИА Новости, что вернувшиеся в Грозный из Сирии россиянки оформят явку с повинной, чтобы избежать уголовной ответственности, в том числе и две женщины, числившиеся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Он уточнил, что эта процедура законная, поскольку "в статье 208 есть примечание о том, что при добровольной явке в правоохранительные органы данное лицо освобождается от уголовной ответственности".

"Арестованы 34-летняя Загидат Абакарова и 25-летняя Муслимат Курбанова, находившиеся в розыске по статье 208, ч.2 "участие в НВФ на территории иностранного государства". У обеих женщин грудные дети трех и восьми месяцев. Они, по сведениям родственников, находятся в ИВС Советского РОВД Махачкалы. Родным говорят, что якобы был закрытый суд, в нем не участвовал ни один из родственников, и в соответствии с решением суда, женщины задержаны на два месяца. Дальнейшая их судьба нам неизвестна", — сказала Саратова.

По ее словам, родственники женщин обращались к властям Чечни с просьбой помочь в возвращении их и детей на родину, поскольку они были увезены мужьями в Сирию обманом. "Они были в наших списках, мы искали их, спецпредставитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби нашел их и при содействии российских военных, рискуя жизнью, вывезли из зоны боев и привезли на родину… В аэропорту у этих женщин взяли явку с повинной, до 22 часов ночи они проходили процедуры проверки, допроса и оформления явки. После этого все разъехались по домам. Мы были уверены, что эти женщины вернулись домой, но через 2-3 часа, глубокой ночью, мне позвонила одна из мам и сказала, что ее дочь задержали, как только они приехали в Дагестан", — рассказала правозащитница, отметив, что "чеченские женщины спокойно разъехались по домам".

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По ее словам, у Абакаровой четверо детей, младший ребенок — грудной. Ребенок Курбановой также находится на грудном вскармливании. Как отметила Саратова, детей передали бабушкам, которые теперь вынуждены ежедневно приходить в изолятор с просьбой о возможности покормить детей. "Зачем нужны были такие крайние меры в отношении женщин, которые только вырвались из ада? Многие люди рисковали жизнью, чтобы их вытащить. Можно было посадить под домашний арест, отпустить под подписку о невыезде, куда они денутся", — отметила она.

Саратова сообщила, что направила всю информацию, связанную с задержанием, в президентский Совет по правам человека, лично позвонила и рассказала о сложившейся ситуации главе СПЧ Михаилу Федотову. "Звонила по номерам телефонов, указанных на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой, там ответили, что никакого отношения к Кузнецовой не имеют. Написала уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, изложила всю эту ситуацию, но пока ответа не получила. Вчера мы были в МИД России, встречались с Богдановым Михаилом, спецпредставителем президента РФ на Ближнем Востоке и в Африке, рассказала об этой проблеме. Будем надеяться, что все разрешится благополучно", — отметила она.

По ее словам, матери задержанных девушек хотят написать главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь. "Я пыталась им объяснить, что Кадыров нашел женщин с детьми, привез и передал лично в руки родственникам, а дальше уже решение этой проблемы находится в компетенции дагестанских властей", — заключила она.

В свою очередь источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что женщин задержали для легализации их пребывания на территории РФ. "Вместе с детьми из Сирии приехали три женщины. Две из них задержаны, а не арестованы. Им оформляют явку с повинной, чтобы легализовать их пребывание на территории РФ, так как они были причастны к некоторым делам", — рассказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов Дагестана РИА Новости пока не располагает.

Санкция статьи 208., ч.2, УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, при этом в примечании оговорено, что "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".

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