В убийстве подростка в волгоградской школе признался его одноклассник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости.Одноклассник подростка, найденного мертвым в туалете волгоградской школы, признался в его убийстве, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник главы СУСК по региону Наталия Куницкая.

Трагедия произошла накануне днем.

"Установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего", — пояснила Куницкая.

По утверждению школьника, все произошло случайно: на перемене он показывал друзьям нож, и когда оружие было в руках у потерпевшего, подозреваемый якобы нечаянно его толкнул, в результате тот получил смертельное ранение в сердце. После этого школьник, по собственным словам, выкинул нож на улице.

При этом ранее в аппарате регионального омбудсмена РИА Новости заявляли, что данную ситуацию считают несчастным случаем: "Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание".

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, которая предполагает до 15 лет заключения. По закону, подростки не могут быть осуждены за убийство более чем на 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.