В Казани суд не удовлетворил иск Минкульта за мат на концерте Шнурова

КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Ново-Савиновский районный суд Казани счел законным решение мирового судьи, прекратившего производство в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Казани агентства "Татконцерт.ру", иск к которому за прозвучавший на сцене во время концерта мат предъявило управление Минкультуры РФ по Приволжскому федеральному округу, сообщил РИА Новости представитель суда.

Концерт группы "Ленинград" состоялся в Казани 3 июля. При этом, как отмечается в материалах дела, представители группы предоставили организатору концерта гарантийное письмо о том, что не будут использовать нецензурную брань на сцене. Однако, по информации управления Минкульта, Сергей Шнуров во время концерта использовал мат.

"Мировым судьей дело было прекращено за отсутствием состава, поскольку не была установлена вина (ответчика). Ново-Савиновский районный суд пересматривал дело по жалобе управления Минкультуры по Приволжскому федеральному округу и оставил решение мирового суда без изменения", — сказал представитель райсуда.

Собеседник агентства уточнил, что в судебном заседании участвовали только представители агентства "Татконцерт.ру", от управления Минкультуры РФ в адрес суда поступило письмо, в котором истец согласился на рассмотрение жалобы без участия его представителя.