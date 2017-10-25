В Волгограде нашли заколотого ножом в сердце подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка, найденного мертвым в туалете волгоградской школы с ножевым ранением в области сердца, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области

По данным областного СК, около часа назад в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ скончался ученик восьмого класса. На место прибыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетнего, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, добавили в ведомстве.