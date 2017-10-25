В Волгограде нашли заколотого ножом в сердце подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка, найденного мертвым в туалете волгоградской школы с ножевым ранением в области сердца, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области
"Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения", — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетнего, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, добавили в ведомстве.