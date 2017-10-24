Экс-сенатор Сабадаш получил восемь с половиной лет по делу о мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга во вторник приговорил к заключению экс-сенатора Александра Сабадаша, бывшего председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова и члена правления Дмитрия Гаркушу по делу о мошенническом хищении около 200 миллионов рублей у банка в 2013 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

"Суд назначил Сабадашу наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима по совокупности с предыдущим приговором со штрафом 100 тысяч рублей. Гаркуша и Сомов приговорены к семи годам общего режима также со штрафом 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму более 189,5 миллиона рублей", — сказала Лебедева.

Ранее адвокат Сабадаша Павел Шпилевой-Шатский сообщал РИА Новости, что подсудимые обвиняются в выводе денежных средств из банка "Таврический" на счета иностранных компаний в 2013 году в размере около 200 миллионов рублей. Всем троим предъявлено обвинение статье УК о мошенничестве. Вину никто из них не признал. Суд приступил к рассмотрению дела в конце марта.

По версии следствия, Сомов с Гаркушей выдали кредиты группе компаний Сабадаша "Ливиз", и деньги ушли за границу. Но при этом, по словам адвоката, следствие забывает о том, что кредиты обеспечены залогом, предприятиями, стоимость которых в 10 превышает размер кредита. На сегодняшний день, рассказывал адвокат, этими предприятиями управляет банк "Таврический" — потерпевший по этому делу, который вместо обращения взыскания залога сразу инициировал возбуждение уголовного дела.

Сабадаш получил известность в 1990-х, организовав в России продажу известной шведской водки Absolut, за что его прозвали "водочным королем". Сенатором от Ненецкого автономного округа он стал в августе 2003 года, а в июне 2006 года был впервые в истории Совета Федерации уволен за предпринимательскую деятельность, несовместимую со статусом парламентария. Ряд СМИ связывает фигуру Сабадаша с участием в рейдерских захватах.

Гагаринский суд Москвы 30 марта 2015 года приговорил его к шести годам лишения свободы, признав его виновным в попытке хищения из госбюджета 1,87 миллиарда рублей.