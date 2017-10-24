Пострадавшие при ДТП в Волгограде могут получить выплаты в "Согласии"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пострадавшие пассажиры врезавшегося в столб автобуса в Волгограде могут получить страховые выплаты в страховой компании "Согласие", сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

В минувшую пятницу водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту "55К", на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору. Девять человек были госпитализированы.

"Пострадавшие при ДТП в Волгограде пассажиры автобуса имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)… По информации, содержащейся в базе АИС НССО, ответственность перевозчика – ООО "Волгоградский Автобусный Парк" – застрахована в ООО "СК "Согласие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем. Пострадавшим пассажирам следует обратиться в страховую компанию и предоставить заявление, паспорт и документ от перевозчика о произошедшем событии либо справку о ДТП, выданную ГИБДД. Также необходимо предъявить документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты.

Ранее в понедельник представитель комитета здравоохранения Волгоградской области сообщил РИА Новости, что пять человек остаются в больнице после аварии, в которой водитель автобуса врезался в столб в Волгограде. Полиция, в свою очередь, начала административное расследование, в рамках которого, в частности, планирует проверить информацию о прохождении водителем медосмотра, изучить данные изъятого из автобуса тахографа.

Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, изначально водитель автобуса заявил, что во время управления уснул за рулем, однако позже отказался от своих слов, сказав, что не справился с управлением.