ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Двое расстрелянных сослуживцем в воинской части в Чечне военнослужащих Росгвардии были уроженцами Дагестана, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах региона.

В понедельник около 16 часов в станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением, сообщил департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"Двое погибших – дагестанцы: один — житель Дагестана, второй из Ставрополья. Расстрелявший сослуживцев 25-летний Марат Гаджиев тоже был их земляком", — отметил собеседник.

По его словам, в части, в которой произошло ЧП, в основном служат уроженцы этой республики.