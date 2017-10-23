Главу отделения союза молодежи в Петербурге поместили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник поместил под домашний арест председателя регионального отделения Российского союза молодежи Дмитрия Лядова, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что Лядов вместе с финансовым директором организации Мариной Дементьевой были задержаны по подозрению в причастности к двум эпизодам попытки хищения бюджетных денежных средств.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и вынес постановление о домашнем аресте в отношении Дмитрия Лядова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), сроком до 15 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга заключил договор с отделением Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области о предоставлении субсидии в размере более 545 тысяч рублей для возмещения затрат на реализацию проекта "Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Санкт-Петербурге". По данным ОПС, Лядов впоследствии представил в комитет подложные документы, якобы подтверждающие выполнение условий договора и обосновывающие предоставление субсидии. Противоправные действия Лядова были выявлены сотрудниками комитета.

Ранее сообщалось, что в субботу суд поместил под домашний арест до 30 ноября Дементьеву. По данным следствия, Дементьева с 13 по 22 декабря 2016 года, являясь исполняющей обязанности президента Фонда поддержки молодежных инициатив "Северная столица", вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения бюджетных средств Санкт-Петербурга в крупном размере.

По версии следствия, Дементьева обеспечила заключение индивидуальным предпринимателем Черновым с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями госконтракта стоимостью 478 тысяч рублей на проведение гражданско-патриотической акции по вручению паспортов 14-летним подросткам в торжественной обстановке. После чего, полагает следствие, Дементьева представила в комитет подложные документы для получения денег, но ее противоправные действия были выявлены сотрудниками комитета.