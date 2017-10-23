Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области увеличилось до 17 человек

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Число пострадавших при ДТП с участием микроавтобуса в Ленинградской области увеличилось до 17 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее представитель регионального УГИБДД сообщил РИА Новости, что в воскресенье около 22.10 мск на 90-м километре автодороги "Нарва" водитель, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего оба транспортных средства оказались в кювете. Водитель и шестеро пассажиров получили травмы.

"По уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, десять из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.