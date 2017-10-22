Полицейскому, сбившему на переходе ребенка в Коломне, предъявили обвинение

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Следователи ГСУ СК РФ по Московской области предъявили обвинение 34-летнему полицейскому, сбившему на пешеходном переходе в Коломне 11-летнюю девочку, сообщает ведомство.

"Участковому уполномоченному … предъявлено обвинение, он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в котором пострадал малолетний ребенок (часть первая статьи 264 УК РФ)", — говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.

Ранее сообщалось, что 19 октября около 15.47 мск полицейский, находившийся в отпуске, наехал на личном автомобиле на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Спирина. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По данным детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, в Коломенской центральной районной больнице девочке сделали операцию и вертолетом транспортировали в Москву.

Как отмечает следствие, мужчина полностью признал вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.