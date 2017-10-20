В Коломне задержали полицейского, наехавшего на ребенка на переходе

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полицейский, подозреваемый в наезде на 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Коломне, задержан, он признал вину, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Ранее сообщалось, что в четверг около 15.47 мск участковый уполномоченный УМВД России по Коломенскому городскому округу, находясь в отпуске и двигаясь на личном автотранспорте в Коломне, наехал на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ребенок был доставлен в больницу с травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"В Коломенском районе следователями регионального СК задержан полицейский, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 11-летний ребенок", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.