В Приамурье госпитализировали пять подростков, попавших в ДТП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт — РИА Новости. Пять из восьми подростков, попавших в ДТП в Амурской области, госпитализированы, одна девочка в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила РИА Новости заместитель главврача Амурской областной детской клинической больницы Ольга Смирнова.

Ранее УМВД по региону сообщило, что восемь подростков 2001-2004 годов рождения попали в ДТП на минивене на дороге Благовещенск-Свободный в субботу. По данным ведомства, 15-летний житель поселка Белогорье не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы, опрокинулся и врезался в дерево. Ключи от родительского автомобиля ему передал знакомый, который также находился в машине, отмечала полиция. По информации УМВД, все восемь детей получили травмы.

"Госпитализированы пять человек. У них переломы, ушибы, у девочки тяжелое состояние, она в реанимации с черепно-мозговой травмой", — сказала Смирнова.