На Невском проспекте мотоцикл сбил трех пешеходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Мотоцикл Suzuki опрокинулся на Невском проспекте в Петербурге и совершил наезд на троих пешеходов в субботу вечером, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

ДТП произошло в 17.10 мск на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.

"Водитель, мужчина 1975 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. После чего мотоцикл совершил наезд на трех пешеходов: мужчину 1996 года рождения, женщину 1986 года рождения и еще одну женщину, возраст которой уточняется", — сказал собеседник агентства.

В результате ДТП водитель мотоцикла и все три пешехода получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будет установлено, при каких обстоятельствах водитель мотоцикла потерял управление.