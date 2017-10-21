МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следственный комитет рассматривает две основные версии причины смерти актера Дмитрия Марьянова: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Несвоевременная помощь?
Дмитрий Марьянов скончался 15 сентября на даче в Подмосковье. Ему было 48 лет. Точная причина смерти актера пока официально не называлась — ее должны установить после вскрытия. При этом агент Марьянова Алевтина Кунгурова сообщила, что у него оторвался тромб.
Друзья актера рассказали, что, когда ему стало плохо и он потерял сознание, они вызвали скорую помощь, которая не приехала "по техническим причинам". Тогда близкие решили везти Марьянова в больницу на частной машине, но спасти актера медикам не удалось.
Подмосковный Минздрав, со своей стороны, провел служебную проверку в связи с вызовом скорой. По данным ведомства, вызов, принятый в 18.47 15 октября, диспетчер передал единой дежурно-диспетчерской службе. Однако в 19.03 поступил повторный вызов.
"Заявитель сказала, что они едут самостоятельно, и заявила об отказе вызова скорой помощи", — рассказали в Минздраве.
Проверка нарушений не выявила — все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, добавили в ведомстве.
Однако через несколько дней стало известно, что диспетчера, принимавшего вызов к Марьянову, уволили.
Услуги, не отвечающие требованиям безопасности?
Следователи также провели обыски в реабилитационной клинике "Феникс", где Марьянов лечился незадолго до смерти. Они изъяли документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении, в том числе так называемые "дневники чувств", которые актер вел по совету специалистов.
Некоторые СМИ написали, что он проходил в "Фениксе" лечение от алкоголизма, однако Алевтина Кунгурова утверждает, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, Марьянов лечил старую травму позвоночника.
При этом, как заявили в Росздравнадзоре, у "Феникса" нет медицинской лицензии, а есть только лицензия на оказание социальной помощи. Директор центра Оксана Богданова в разговоре со следователями подтвердила, что с актером работали только психотерапевты.
Каким был Дмитрий Марьянов
Марьянов впервые появился на киноэкранах в середине 1980-х годов. Настоящую славу в 1986 году ему принесла главная роль в фильме "Выше радуги".
Как театральный актер Марьянов работал в театре "Ленком", где был занят в таких известных спектаклях, как "Юнона и Авось" и "Безумный день, или Женитьба Фигаро". А в театре имени Моссовета он играл в аншлаговом спектакле "Ladies Night".
В понедельник, 16 октября, он должен был выйти на сцену в Томске — в спектакле "Нереальное шоу", а на следующий день показать этот спектакль планировалось в Новосибирске. В постановке Алексея Кирющенко по пьесе культового французского писателя Бернара Вербера Марьянов играл главную роль.
Похоронили актера на Химкинском кладбище. Проститься с Марьяновым в Дом кино пришли сотни человек, в том числе его коллеги по актерскому цеху.
"Мы были однокурсниками и были очень дружны всю жизнь. Он останется в памяти настоящим мужчиной. Более светлого, более доброго человека я не встречал в своей жизни", — сказал Эдуард Радзюкевич.
Дмитрий Певцов, с которым Марьянов играл в спектакле "Юнона и Авось", отметил, что актер был "удивительного таланта человек". "Наша профессия очень бабская, настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящим мужиком", — сказал он.
Друг юности, актер Андрей Андреев рассказал, что Марьянов "всю жизнь торопился жить". "Он сел на мотоцикл, чтобы везде успевать. Я никогда не забуду его улыбку, он был любимец всех девчонок с молодости, добрый, щедрый, настоящий мужик", — добавил он.