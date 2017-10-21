РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автобуса, который врезался в столб в Волгограде, вначале сообщил правоохранителям, что уснул за рулем, однако потом поменял показания, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Изначально водитель заявил, что во время управления уснул за рулем, но после приезда представителей автотранспортного предприятия отказался от своих слов, сказав, что не справился с управлением автобуса", — сообщил собеседник агентства.
В день ДТП представитель компании-перевозчика от каких-либо комментариев относительно аварии отказался. В субботу дозвониться в компанию не удалось.