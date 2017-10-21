В Волгограде полиция проверит медосмотр у водителя попавшего в ДТП автобуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские проверяют информацию о прохождении профессионального осмотра водителем автобуса, врезавшегося в столб в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.

В пятницу днем водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту "55К", на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору. Девять человек были госпитализированы.

"В рамках административного расследования будет изъята и изучена документация о прохождении водителем ежегодного медицинского профосмотра, имел ли он право работать на автотранспортном предприятии города", — сказал собеседник. Также проверяется предрейсовая документация.

По его словам, в настоящее время в больнице остаются девять человек, в том числе четыре подростка 16-17 лет. У подростков раны голени, коленного сустава, ушибы поясницы, сотрясения головного мозга. У других пострадавших также сотрясения, переломы ребер, раны на ногах.

"Те, у кого травмы легкой степени тяжести, в ближайшее время будут отпущены домой", — уточнил Корнаухов.